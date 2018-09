Approvato dal Consiglio Comunale di Sassuolo il bilancio consolidato 2017

E’ stato approvato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Il consolidato, a differenza del bilancio comunale, unisce in un unico documento tutti i bilanci delle aziende partecipate, in qualsiasi misura, dal Comune di sassuolo e quello dello stesso Ente in un quadro complessivo in grado di fornire una visione d’insieme del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sassuolo”.

La differenza principale tra il consolidato al 31 dicembre 2017, approvato martedì in Consiglio Comunale, ed il consolidato al 31 dicembre 2016 riguarda prevalentemente la situazione debitoria che si riduce di 5,2 milioni di euro in un solo anno.

I debiti da finanziamento, quindi a lungo termine, nel 2016 ammontavano infatti ad € 82.888.464 mentre al 31 dicembre 2017 la cifra è scesa a € 77.651.284.

Anche la situazione debitoria di breve termine, in sostanza i debiti verso fornitori, si è ridotta di oltre 4 milioni di euro in un anno: ammontavano a € 11.626.999 nel 2016 scendendo a € 7.595.968 il 31 dicembre 2017: una diminuzione dovuta in gran parte ai pagamenti di SGP verso in fornitori e del Comune che ha liquidato ad SGP i vecchi global arrivando ad essere, ora, in linea con i pagamenti.