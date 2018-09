Via d’Azeglio chiusa per lavori, sabato 22 settembre deviazioni bus 11, 29, 30, 39 e 52

Sabato 22 settembre, dalle ore 8 alle ore 20, causa lavori di ripristino della pavimentazione stradale, il tratto di via d’Azeglio compreso tra via Urbana e via Farini sarà vietato al transito veicolare. Pertanto, i bus delle linee 11, 29, 30, 39 e 52 dovranno effettuare le seguenti deviazioni di percorso:

LINEA 11

Direzione Corelli/Ponticella: … via Urbana – via Marsili – via Garibaldi – p.za Cavour – via Farini …

Fermata soppressa: Farini – Fermate provvisorie: via Marsili 19, Cavour 2

Direzione Bertalia/rot. Giardini: regolare

LINEA 29

Direzione Roncrio: … via Urbana – via Tagliapietre …

Fermata soppressa: d’Azeglio – Fermata provvisoria: via Tagliapietre 13

Direzione Tanari: … via d’Azeglio – via Marsili – via Garibaldi – p.za Cavour – via Farini – via Carbonesi …

Fermate provvisorie: via Marsili 19, Cavour 2

LINEA 30

Direzione San Michele in Bosco: … via Urbana – via Marsili – via Garibaldi …

Fermata soppressa: Farini – Fermata provvisoria: via Marsili 19

Direzione Sostegno: regolare

LINEA 39

Direzione Fiera: … via Urbana – via Marsili – via Garibaldi …

Fermata soppressa: Farini – Fermata provvisoria: via Marsili 19

Direzione O. Maggiore: regolare

LINEA 52

Direzione Cavour: … via d’Azeglio – via Marsili – via Garibaldi – p.za Cavour.

Fermata provvisoria: via Marsili 19

Direzione Sabbiuno: regolare