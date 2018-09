Temporaneo spostamento di cinque classi della primaria ‘Verdi’ di Reggio per sostituzione di plafoniere

Cinque classi della scuola primaria Verdi di Reggio Emilia sono state temporaneamente spostate per consentire la sostituzione di alcune plafoniere dell’edificio. L’intervento si è reso necessario dopo che ieri, mercoledì 19 settembre, una delle griglie in plastica delle lampade è caduta a terra, senza causare danni né a persone né a cose. I tecnici comunali sono immediatamente intervenuti e hanno quindi valutato di procedere alla sostituzione anche di altre lampade dello stesso modello.

I bambini di cinque classi sono quindi stati temporaneamente spostati in altre aule. Una classe in altra aula dello stesso edificio, mentre le altre quattro hanno trovato posto presso la scuola Fontanesi di via Kennedy.

Lo spostamento degli alunni è a carico del Comune che fornisce il servizio autobus necessario per l’andata e ritorno dalla Fontanesi.

Da lunedì tutte le classi torneranno nelle proprie aule.