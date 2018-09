Venerdì 21 settembre, alle 21, presso sala Loggia in piazza della Repubblica a Formigine, serata in ricordo di Franco Bertolani, apprezzato fotografo formiginese scomparso due anni fa.

Laureato in ingegneria elettronica, dopo alcuni anni di lavoro come ricercatore universitario, dal 1980 è stato imprenditore nel campo della meteorologia a Bologna. Nel 1994 nasce la sua passione per la fotografia, alla quale ha dedicato quasi tutto il suo tempo libero. Questa passione lo ha accompagnato fino all’ultimo istante.

Ha iniziato con le foto di natura per poi dedicarsi prevalentemente al paesaggio urbano. Non amava ritrarre le persone, preferiva cogliere le atmosfere, le modulazioni di luce e di colore e la magia dei luoghi. Per questo motivo, prediligeva la foto notturna, più misteriosa e in grado di sollecitare maggiormente l’immaginazione sua e del fruitore. Un’altra caratteristica distintiva delle sue foto era il colore, sia quello sorprendente delle luci artificiali della notte che quello più delicato di certe situazioni diurne.

Bertolani ha esposto le sue foto in 25 mostre, di cui 15 personali; a lui Edizioni Artestampa ha dedicato il volume fotografico “La bellezza sotto casa”.

Ricorda l’assessore alla cultura Mario Agati: “Osservando le fotografie di Franco, si recupera la dimensione estetica del silenzio, la purezza primigenia delle forme, la bellezza della realtà depurata da inutili ciarpami. Ma anche riemergendo dalle sue fotografie, magari attraverso una delle centinaia di finestre che Franco amava ritrarre, rimaniamo piacevolmente invischiati nel profumo del suo mondo: i suoi frammenti di umanità, i suoi scorci architettonici, i suoi veli di luce, le sue limpide atmosfere abitano la nostra mente. Vivono in noi e con noi. Così, quando passeggio per Formigine, riconosco le sue inquadrature, i suoi tagli, l’essenza dei paesaggi che ha ricreato con il suo obiettivo. E mi pare di camminare assieme a lui”.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione del fotoclub Colbrì e Magazzini San Pietro.