Sabato a Sassuolo il convegno ‘Contrastare l’alzheimer: insieme si può’

In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all’Alzheimer, sabato 22 settembre – con inizio alle ore 8.30, presso l’Auditorium Confindustria Ceramica in Via Monte Santo a Sassuolo – si svolge il convegno ‘Contrastare l’alzheimer: insieme si può’, organizzato dall’Associazione Sostegno Demenze Ass.S.De. e dall’Ausl di Modena.

La sinergia fra Usl, Servizi Socisali, Associazione Asssde, famigliari e comunità consente di ottenere importanti risultati nel contrasto ad una malattia che coinvolge sempre più persone e in età sempre meno avanazata.

Il convegno è valido come accreditamento ECM per: medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali, terapisti occupazionali e terapisti della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali.

Dopo l’introduzione del presidente Asssde Tonino Rovatti , il saluto di Federica Ronchetti, direttore del Distretto sanitario di Sassuolo, di Francesco Tosi, sindaco di Fiorano Modenese e assessore alle politiche sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, il convegno entra nella parte delle relazioni con la moderazione di Barbara Manni, geriatra e componente del Consiglio Direttivo Ass.S.De.

Vanda Menon, geriatra, referente Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Distretto di Carpi- Ausl Modena inerviene su “Demenza: oltre lo stigma”; Mimmo Andreoli, medico di medicina generale, interviene su “Il Medico di Medicina Generale e la persona con disturbi cognitivi”.

Daniela Gariselli, dell’ufficio di piano, settore politiche sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, illustra la “Rete di servizi e interventi dell’Unione dei Comuni a sostegno delle persone con demenza e dei loro”; Andreina Capitani, componente del consiglio direttivo Ass.S.De.sviluppa “Ass.S.De. fa il punto e guarda al futuro”.

Segue la proiezione del documentario “È Alzheimer, bellezza!” documentario di G. Zanotti e M. Farina presentato e commentato da Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera. Concludono la mattinata la possibilità di porre domande, i saluti e un rinfresco offerto da Ass.S.De. Associazione Sostegno Demenze