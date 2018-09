Quinta edizione dell’ADI Ceramics & Bathroom Design Award

Si tiene in occasione della trentaseiesima edizione di Cersaie, Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno (Bologna, 24 – 28 settembre 2018), la 5ª edizione del premio ADI Ceramics & Bathroom Design Award, pensato per valorizzare i prodotti italiani più innovativi dei comparti della ceramica e dell’arredobagno, nato in collaborazione con ADI – Associazione per il Disegno Industriale -, nell’ambito delle attività culturali del programma ‘costruire, abitare, pensare’.

Una commissione di esperti, formata da Silvia Stanzani (designer), Oscar G. Colli (co-fondatore della rivista Il Bagno oggi e domani) e Valentina Downey (presidente ADI Delegazione Emilia-Romagna), analizza durante i primi giorni di fiera i prodotti esposti e seleziona quelli che sono in grado di coniugare al meglio innovazione ed eccellenza progettuale, sia nel settore rivestimenti in ceramica che nel settore arredobagno. I prodotti individuati nel corso di questi due giorni rappresentano una pre-selezione per l’ADI Design Index 2019, pubblicazione annuale di ADI che raccoglie il miglior design italiano messo in produzione, selezionato dall’Osservatorio permanente del Design ADI, che comprende quindi prodotti o sistemi di prodotto di ogni merceologia, ricerche teorico-critiche, ricerche di processo o d’impresa applicate al design.

La premiazione della quinta edizione del premio ADI Ceramics & Bathroom Design Award ha luogo mercoledì 26 settembre alle ore 14.30 alla presenza dei membri della commissione e dei rappresentanti di Confindustria Ceramica, all’interno del Padiglione 30 presso lo spazio mostra evento The Sound of Design, evento trasversale, multiprodotto, ad alto valore aggiunto dedicato interamente alle eccellenze dell’Italian Style. Il progetto della mostra ha come focus e spunto creativo la musica: in particolare, nasce con lo scopo d’illustrare attraverso la musica come il design possa attraversare il tempo adattandosi alle mode.

Lo scorso anno ad essere premiate sono state Art Ceram col prodotto The One, Cristina con Italy, Ideagroup col prodotto Dolcevita, Cerasarda col prodotto Abitare la Terra, Cottoetrusco con Terre Ossidate, Coem con il prodotto Shelf project e Provex con Jolly system MinMax.

Per maggiori informazioni: segreteria-emiliaromagna@adi-design.org