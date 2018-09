Prosegue domani con il trombettista reggiano Tiziano Bianchi la rassegna “Suoni dai balconi”

Quarto appuntamento con i “concerti sospesi” nei quartieri di Reggio Emilia. Domani venerdì 21 (ore 18.30) in via Don Pasquino Borghi 7, il trombettista reggiano Tiziano Bianchi sarà il protagonista di Suoni dai balconi, rassegna musicale itinerante in programma fino al 30 settembre, promossa da Associazione culturale Pocket (quelli di Tipo Magazine) in collaborazione con Arci Reggio Emilia e Associazione culturale Idee di gomma, con il contributo del Comune di Reggio Emilia nell’ambito del bando Restate 2018.

Dal balcone di via Don Pasquino Borghi, Tiziano Bianchi con tromba e flicorno si esibirà in Mono, progetto solista che unisce il fraseggio jazzistico a loop e basi elettroniche, alternando brani originali a pezzi di grandi artisti, come Massive Attack, Boards of Canada, The Album Leaf, reinterpretati in chiave originale. Diplomato in tromba classica, Bianchi ha all’attivo tour e concerti in importanti festival e club in Italia, Stati Uniti, Europa e India, con artisti come Vinicio Capossela, Giovanni Lindo Ferretti, Tiger Okoshi, Cesare Cremonini, Woods, Mara Redeghieri, Stefano Cisco Bellotti, Julie’s Haircut, Eliel Lazo. Ha vinto diversi premi, in America e in Italia: proprio negli USA ha perfezionato la sua preparazione e ha insegnato al Berklee College of Music di Boston. Attualmente insegna al conservatorio Arrigo Boito di Pama. Nel 2016 è uscito il suo primo disco solista, Now and then, prodotto dal Tiger Okoshi, che ospita la voce di Giovanni Lindo Ferretti.

Dalla classica al jazz, passando per la musica popolare e sperimentale, la formula di ascolto di Suoni dai Balconi è inedita quanto il contesto: gli artisti, reggiani e non solo, si esibiscono dai balconi delle abitazioni come su un palcoscenico, mentre il pubblico assiste al concerto con il naso all’insù. Il programma musicale è affidato al maestro Mirco Ghirardini. La rassegna – realizzata con il sostegno di Acer Reggio Emilia, Sunia Reggio Emilia, Capelli Service, Ceis Reggio Emilia, Cooperativa Hesed, media partner Rec Eventi – propone un concetto differente di performance, che permette di estendere e arricchire lo spazio dello spettacolo musicale grazie a una scenografia non consueta, e che prova a invertire le direttrici consolidate della cultura trasformando i quartieri in destinazione.

Suoni dai balconi prosegue per tutto il mese di settembre ogni venerdì (ore 18.30), con una data speciale domenica 30 settembre (ore 10) dal balcone del Municipio. I prossimi artisti coinvolti sono la cantante Elizangela Torricelli (28 settembre, piazza stranieri 28) e Mirco Ghirardini al clarinetto (domenica 30 settembre, piazza Prampolini).