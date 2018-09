Natura e mente, domenica alle Salse di Nirano

Alla Riserva Naturale delle Salse di Nirano, domenica 23 settembre 3028, alle ore 16, si svolge il terzo e ultimo appuntamento con Ideanatura, che questa volta propone un’attività per adulti basata sull’arte della meditazione: “Minerva e la meditazione” è un laboratorio sperimentale per mettere in atto le più comuni pratiche meditative e per testare la propria capacità di concentrazione e approfondimento, immersi nello scenario suggestivo delle Salse di Nirano. Partecipare costa 5 Euro ed è obbligatoria la prenotazione a salse.nirano@fiorano.it