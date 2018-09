‘Modena Beat Festival’: al via domani a Villa Sorra tre giorni di appuntamenti all’insegna della musica e del divertimento

15 band, tanta musica e intrattenimento all’insegna del Beat: torna, da domani venerdì 21 a domenica 23 settembre, il Modena Beat Festival, che si preannuncia particolarmente interessante con tanti ospiti di fama internazionale. Ad ospitare la terza edizione della manifestazione – organizzata dall’Associazione Avanzi di Balera Modenesi, dal Comune di Castelfranco Emilia e in collaborazione con XVS Associazione Per Villa Sorra – è ancora una volta il Parco di Villa Sorra, che riapre per l’occasione.

Sul palco domani sera a partire dalle ore 19.00 Johnny & The Mirrors (insieme da 50 anni) e, novità assoluta, i Lassandè da Cesena, con i loro chitarristi che si esibiranno nei repertori di Eagles e Dire Straits. Sarà prevista la possibilità di cenare, mentre si potranno effettuare visite guidate al Giardino Romantico di Villa Sorra nei seguenti orari: venerdì 21 alle ore 18:30, sabato 22 e domenica 23 alle ore 15:00, 16:30 e 18:00. Tutte al costo di € 3.

Come sempre a condurre il Festival sarà il mitico Rick Hutton, che si esibirà con la sua Band il 22 intorno alle 19.00. L’appuntamento con la musica sarà infatti anche tutto il pomeriggio di sabato, a partire dalle ore 15.30 e fino alle 20.00, con tanti concerti con Irish Fire, Ootb, Cefra, Paiper e Avanzi Tutta Big Band. Alle 20.15 circa si cenerà con il racconto sui Queen fatto da Giacomo Jack Voli e Nick Messori e Francesca Mercury.

Domenica 23 si comincia già dal mattino alle ore 10,30, con animatori professionisti che intratterranno bambini e ragazzi con giocoleria, trucca-bimbi, palloncini e, dalle 14,30, Beat Battere, il laboratorio gratuito da 0 a 99 anni per imparare a costruire il proprio strumento musicale con materiali naturali e di recupero. Dopo il pranzo o pic-nic nel Parco della Villa, a partire dalle ore 15.30 ancora tanta musica con una scaletta scoppiettante che prevede esibizioni di: Particles, Kermits, Quelli del Lunedi, Stevie & the Jacks e l’attesissimo ritorno a Modena, dopo 40 anni, della Jimmi James Browning all star band. A concludere la tre giorni di musica saranno le atmosfere soul dei Virgin Blues in concerto.

La terza edizione del Modena Beat Festival rientra nella programmazione autunnale di Villa Sorra, che proseguirà fino a domenica 21 ottobre con il calendario d’iniziative “Sinfonie d’Autunno” che il 6 e 7 di ottobre prevede la Visita romantica a passo di danza sulle note dei capolavori del cinema “Se un pomeriggio d’autunno un viaggiatore” e, i fine settimana del 13 e 14 e 20 e 21 ottobre, il ritorno delle Giornate Napoleoniche, rievocazione storica dedicata all’Ottocento con didattiche, conferenze, laboratori per i più piccoli, mercatini artigianali, letture e gioco-spettacolo. Da segnalare inoltre la messa in scena del gioco-spettacolo “I Fratelli Grimm e il Bosco Sfiabato”, previsto per sabato 13 e domenica 14 ottobre.

Il Modena Beat Festival – aperto a culture, etnie e generazioni diverse, con esibizioni di gruppi under 30, under 35 e under 40 oltre che di musicisti storici come Amos Amaranti ex Nomade, tanti ex Diavoli Neri, Rags, Blahh, Diners e Big Boys – è realizzato grazie al contributo del Comune di Castelfranco Emilia e Fondazione CRM

e con il sostegno di Italpizza, Cantine Giacobazzi e BPER Banca.

Per info: www.villasorra.it e info@villasorra.it