‘Leila della tempesta’, domenica in scena al Teatro Dante di Cella

Domenica 23 settembre, alle 16.30, presso il Teatro Dante della parrocchia San Silvestro di Cella (via Cella All’Oldo 7, Reggio Emilia) va in scena lo spettacolo teatrale ‘Leila della tempesta’. Nato da una esperienza pluriennale di incontro del monaco Ignazio De Francesco coi detenuti arabo-musulmani del carcere di Bologna, ‘Leila della tempesta’ si propone di oltrepassare i limiti della problematica del reato per mostrare gli orizzonti dell’incontro e del dialogo di civiltà.

Il libro di De Francesco, “Leila della tempesta”, cui si ispira lo spettacolo, racconta la storia dell’incontro autobiografico tra Ignazio (monaco cristiano e islamologo) volontario in un Istituto penitenziario e Leila, una ragazza tunisina detenuta nello stesso istituto. In questa relazione tra il volontario e la detenuta (musulmana e di una religiosità popolare) vengono a galla alcuni temi forti, che appassionano entrambi: la fede religiosa, il rapporto tra legge sacra (sharìa) e costituzione italiana (ma anche la nuova costituzione tunisina, l’unica che la Primavera Araba ha partorito), il senso della detenzione come momento fondamentale per cercarsi e ritrovarsi invece che come intermezzo di noia sedata.

Al termine dello spettacolo sarà possibile partecipare ad un breve dialogo con il monaco Ignazio De Francesco, autore del testo, e Marwa Mahmoud del Centro Interculturale Mondinsieme.

Ingresso: 10€. Per informazioni e prenotazioni: Maria Cristina Guarnieri 3488851739; Centro Missionario Diocesano 0522436840 (Lun. – Ven.)