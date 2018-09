In A1, sabato notte per lavori, deviazione obbligatoria sulla A15 Parma-La Spezia

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 21:00 di sabato 22 alle ore 06:00 di domenica 23 settembre, chi proviene da Milano ed è diretto a Bologna, sarà obbligatoriamente deviato sulla A15 Parma-La Spezia, per lavori di realizzazione del raccordo autostradale della Cisa A15 e della A22 del Brennero.

In alternativa, dopo l’immissione sulla A15 Parma-La Spezia, si dovrà uscire alla stazione autostradale di Parma ovest e rientrare dalla stessa stazione, verso la A1 Bologna.