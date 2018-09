Si svolgerà sabato 29 settembre, a partire dalle ore 15, l’inaugurazione della nuova area di “sgambatura” cani del quartiere Valle d’Aosta, posta tra via Piemonte, via Trentino Alto Adige e via Basilicata. L’area sorge in una superficie recintata di seicento metri quadrati, illuminata a led e con un prato di 540 mq con 5 alberi. L’arredo urbano è composto da 4 panchine, una fontana ed una bacheca informativa.