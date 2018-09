Si svolgerà sabato 29 settembre, in occasione della Sagra Parrocchiale di San Michele e con il patrocinio del Comune di Sassuolo, “Happy Heap”: la camminata non competitiva di 5 e 10 km. Il ritrovo è fissato per le ore 15 di sabato 29 settembre presso il Circolo Anspi di San Michele con la partenza prevista per le ore 16 per due percorsi, di 5 e 10 chilometri, tra sterrato e strade asfaltate. Verranno premiati i primi tre classificati del percorso da 10 chilometri.