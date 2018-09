Furti e tentati furti, ancora sopralluoghi della Polizia

Ieri notte, ignoti, dopo essersi arrampicati fino al balcone al secondo piano, hanno forzato la portafinestra del salone di un appartamento in via Tenni a Reggio Emilia, rovistando all’interno dei mobili presenti. Ad allertare la Polizia di Stato, ieri mattina, un’amica della coppia che risiede nell’appartamento, assente perché in vacanza.

Sempre ieri, in tarda mattinata, la Polizia interveniva in via Franzoni su richiesta della dipendente di un negozio che riferiva che qualche istante prima due persone, di origine verosimilmente nordafricana, avevano prelevato della merce dagli scaffali riponendola all’interno di uno zainetto di colore nero, dandosi poi a precipitosa fuga. La merce sottratta consisteva in 48 profumatori per auto del valore di circa 70 euro.

Ieri sera intorno alle 22 sopralluogo della Polizia per tentato furto in abitazione in via Smetana. Gli operanti accertavano che poco prima ignoti si erano arrampicati tramite la grondaia sul balcone dell’abitazione al piano rialzato e senza avere il tempo materiale di manomettere la porta finestra che dava l’accesso alla cucina, venivano messi in fuga dalle grida della proprietaria.