Festa dello Sport e della Solidarietà domenica a Nonantola

Domenica 23 settembre, il Gruppo Auser di Nonantola, con il patrocinio del Comune di Nonantola e la collaborazione della Polisportiva, organizza la settima edizione della “Festa dello Sport e della Solidarietà”.

Le attività della giornata si tengono alla Polivalente Nonantola e iniziano alle ore 8 con i tornei di calcetto e pallavolo, mentre alle 12 30 è previsto il pranzo con la raccolta fondi. Il ricavato sarà destinato al finanziamento di un progetto da realizzare sul territorio di Nonantola.

L’Auser, che a Nonantola si trova in via Vittorio Veneto, si pone l’obiettivo di contribuire a qualificare la vita delle comunità, mettendo le persone al “centro di tutte le azioni sociali”, costruendo reti di rapporti, organizzando risposte concrete ai bisogni espressi dai singoli e dalle comunità.

La rete Auser in Emilia Romagna è formata da oltre 33mila soci (di cui oltre 11.200 volontari attivi), 12 associazioni territoriali, articolate in 190 centri e circoli ad iniziativa ed attività locale, e organizzate in rete attraverso l’Auser Regionale dell’Emila Romagna e l’Auser Volontarito Emilia Romagna Onlus.