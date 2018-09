Due appuntamenti per i bambini e le famiglie a Maranello

Sabato 22 settembre alle 10.30 alla Biblioteca Mabic tornano le letture ad alta voce per bambini e bambine da 3 a 6 anni a cura della Associazione Librarsi, sul tema “Divento grande – Storie per bambini che crescono”.

Nel pomeriggio dalle ore 15 è in programma “Esploratori di città”, gioco urbano per famiglie per le vie di Maranello: in occasione dei dieci anni di apertura del Centro per le Famiglie un pomeriggio rivolto a tutte le famiglie che vogliono cimentarsi nell’esplorazione della città di Maranello. Dalle ore 15.00 presso il Parco Ferrari è prevista l’accoglienza dei partecipanti, la divisione in squadre e l’avvio del gioco. Dalle ore 17.00 per tutte le famiglie interessate (anche chi non ha partecipato al gioco urbano) è previsto un momento di festa presso la sede di Maranello del Centro per le Famiglie, con proposte di gioco e un piccolo buffet a disposizione di tutti. In caso di maltempo dalle ore 16.30 saranno previste proposte di gioco negli spazi interni del Centro per le Famiglie e nel salone della Scuola dell’Infanzia Cassiani limitrofa al Centro.