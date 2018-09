Boretto: viaggiava a 154 km/h su strada con limite dei 70

In questo fine settimana sono state impegnate 12 pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia e dei Distaccamenti di Castelnovo né Monti e Guastalla nella costante attività di prevenzione delle principali cause di sinistrosità stradale, individuate nella guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, negli eccessi di velocità, nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco protettivo e di tutti quei comportamenti che costituiscono motivo di distrazione del conducente, in primo luogo l’utilizzo scorrette degli Smartphone.

I controlli sono stati effettuati lungo le maggiori arterie stradali della provincia, interessando 200 veicoli ed altrettanti conducenti. Sono state elevate 6 contravvenzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 per mancato uso di auricolare o vivavoce, 3 per guida in stato di ebbrezza e 5 per eccesso di velocità, il tutto per sanzioni pari ad un importo di 5.000 euro. Sono state, inoltre, ritirate 7 patenti di guida, 2 per guida in stato di ebbrezza e cinque per eccesso di velocità.

In località Boretto personale dipendente del distaccamento di Guastalla impegnato con il rilevatore di velocità Telelaser ha proceduto al ritiro della patente ad un conducente di autovettura che circolava su tratto di strada sottoposto al limite massimo di velocità di 70 km/h alla velocità di 154 km/h eccedendo di 76,00 Km/h. Si è proceduto al ritiro della patente di guida ed alla contravvenzione di 829 euro.

I controlli su tutto il territorio provinciale continueranno nei prossimi giorni.