Auto contro albero, muore 69enne di Carpi

Incidente stradale dalle conseguenze mortali ieri sera poco prima delle 21.30 a Barcaccia di San Polo d’Enza. Ha perso la vita un 69enne abitante a Carpi. Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della stazione di San Polo d’Enza che, collaborati dai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti, hanno proceduto ai rilievi di legge, l’autovettura Kia Venga condotta dal 69enne percorreva via Prampolini con direzione San Polo d’Enza quando, giunta all’altezza del civico 26, per cause ancora all’esatto vaglio, fuoriusciva dalla sede stradale impattando violentemente contro un albero.

Il conducente trasportato in gravi condizioni al Santa Maria Nova di Reggio Emilia, vi è deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito dell’incidente. La salma dell’uomo è stata posta a disposizione della Procura reggiana titolare dell’inchiesta che verrà aperta per far luce sul tragico incidente. Sul posto, oltre ai carabinieri di San Polo d’Enza, sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza.