Atti persecutori nei confronti dei vicini, 52enne con precedenti arrestato a Modena

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino italiano di anni 52, per il reato di atti persecutori. Nel cuore della notte gli agenti sono intervenuti in zona Ganaceto, a seguito di una chiamata alla linea di emergenza 112NUE da parte di una anziana residente che stava subendo minacce di morte da un vicino di casa, il quale nonostante l’arrivo della Polizia ha continuato nel suo atteggiamento minatorio.

Nel corso dell’intervento gli agenti sono stati avvicinati da molti residenti, esasperati e spaventati dai reiterati comportamenti minacciosi e dalle aggressioni messe in atto dal vicino, che con il tempo hanno cagionato loro perduranti e gravi stati d’ansia e paura, fondato timore per la propria incolumità e per quella dei loro famigliari.

L’uomo è già noto alle Forze dell’Ordine in quanto in passato sono stati numerosi gli interventi a seguito delle ripetute aggressioni, minacce, molestie e danneggiamenti a cose, perpetrate dal 52enne nei confronti dei propri vicini di casa.

L’uomo, gravato da numerosi precedenti di Polizia per violenza privata, lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale, reati contro il patrimonio, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, guida sotto l’influenza dell’alcool, è stato pertanto accompagnato in Questura per più approfonditi accertamenti, al termine dei quali è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.