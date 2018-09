Stanotte chiusa per lavori l’entrata della stazione di Modena nord

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22:00 di mercoledì 19 alle ore 06:00 di giovedì 20 settembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Modena nord, sia verso Milano sia in direzione di Bologna, per lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Modena sud, sulla stessa A1 Milano-Napoli o di Campogalliano, sulla A22 Autostrada del Brennero.