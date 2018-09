Serata inaugurale delle attività 2018-2019 alla biblioteca comunale di Campogalliano

Venerdì 21 settembre, alle 20.30, la biblioteca comunale “Edmondo Berselli” di Campogalliano apre le sue porte per una serata inaugurale di presentazione delle attività in programma nell’anno 2018-2019. In programma uno spettacolo di illusionismo e magia, aperto a tutti. Com’è consuetudine, si presenta folto e piuttosto articolato il ventaglio di corsi organizzati dall’Università della Libera Età Natalia Ginzburg, negli spazi di via Rubiera 1. Si va dall’inglese (insegnato a vari livelli) al cucito, dalla cucina naturale alla pittura (ad acquarello, ad olio e a spatola), dal giardinaggio alla scrittura creativa, dalla fotografia alla lettura espressiva.

Non mancano corsi di approfondimento culturale e sull’attualità, come “Filosofia per non filosofi” e “Il Medio Oriente e l’Europa”, entrambi a cura della professoressa Luciana Bertellini, e il salotto d’arte che vede Giuliana Pini come docente consolidata.

Oltre ai corsi, la biblioteca presenta anche il programma di serate culturali che prenderà avvio il prossimo 26 ottobre con una narrazione di Simone Maretti. Tra gli eventi speciali, il reading in canoa al tramonto ai laghetti Curiel (20 ottobre 2018) e la visita alla fiera “Abilmente” di Vicenza (21 ottobre 2018).

Per maggiori informazioni: 059.526176, biblioteca@comune.campogalliano.mo.it