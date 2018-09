Reggio Emilia, pronto un nuovo ossario a San Maurizio con 264 cellette

Continua l’espansione del cimitero di San Maurizio, frutto di ripetuti ampliamenti divenuti necessari per la crescita demografica del centro abitato avvenuta negli ultimi decenni e quindi per la continua richiesta di inumazioni e sepolture. Nelle scorse settimane si sono conclusi i lavori di costruzione di un nuovo ossario dotato di 264 cellette con un investimento del Comune di oltre 30mila euro.

Si tratta di ossari prefabbricati a modulo componibili dotati di predisposizione dell’impianto elettrico per l’illuminazione con luce votiva.

La posa delle cellette ossario è avvenuta in una delle ali della parte nuova della struttura realizzata in cemento armato, in modo da consentire un perfetto inserimento nel contesto cimiteriale circostante e in adiacenza alla zona già destinata a ossari e cinerari.