Pubblicato il bando per il mercato coperto di Mirandola

Il Comune di Mirandola intende acquistare un immobile in centro storico che possa ospitare il futuro mercato coperto. L’edificio, in cui sarà collocata la galleria commerciale di vicinato e per la cui ricerca è stato redatto un apposito bando visionabile sul sito del Comune (www.comune.mirandola.mo.it), deve avere determinate caratteristiche. Occorrono una superficie calpestabile compresa tra i 400 e 500 metri quadrati e un’altezza utile compresa tra 3 e 4,50 metri.

L’immobile deve contenere dieci locali a uso negozio aventi una superficie minima calpestabile di 30 metri quadrati e deve essere in centro storico con caratteristiche per un uso continuativo aperto al pubblico, sette giorni su sette, per tutto l’anno. L’importo massimo dell’offerta è di 800 mila euro Iva compresa. Gli interessati devono inviare entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 31 ottobre 2018 la domanda di partecipazione all’ufficio protocollo del Comune di Mirandola in via Giolitti, 22.

«Qualche mese fa l’Amministrazione comunale di Mirandola ha incaricato una società di compiere uno studio approfondito sulle potenzialità di un mercato coperto in centro storico – spiega l’assessore al Centro storico Roberto Ganzerli – sono stati intervistati cittadini e imprenditori del settore e la risposta è stata nel complesso molto incoraggiante, sia da parte dei potenziali utenti sia da coloro che potrebbero essere i futuri investitori. Abbiamo ascoltato anche la richiesta di una buona parte della popolazione di realizzare una struttura di questo tipo. Quindi il bando prevede l’individuazione di un edificio che corrisponda a determinate caratteristiche. Crediamo che questo intervento porterà nuovo interesse per il centro storico, recuperando spazi oggi vuoti e consentendo anche ai giovani imprenditori di dare il via alla loro attività a costi calmierati. Il mercato coperto rappresenterà un valore aggiunto complementare per il centro, rendendolo ancora più attrattivo e competitivo. Esistono molti imprenditori che vogliono investire a Mirandola nel commercio e nell’alimentare e noi vogliamo portarli nel cuore della città. Nelle prossime settimane, poi, dovrebbe uscire il bando della Regione Emilia-Romagna per gli incentivi alle attività esistenti in centro. Il Comune di Mirandola, inoltre, metterà presto a disposizione 50 mila euro per i commercianti che hanno subito disagi dai cantieri pubblici in centro. Infine nelle prossime settimane organizzeremo un incontro pubblico per presentare i dati raccolti con lo studio effettuato sul mercato coperto in centro storico».