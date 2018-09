Patto di amicizia Sassuolo – Nardò

E’ stato approvato ieri sera, nel corso della seduta del Consiglio Comunale, il patto di amicizia tra il Comune di Sassuolo ed il Comune di Nardò.

“Agli inizi degli anni sessanta – si legge nella Delibera consigliare – la difficile situazione economica del Sud Italia ha causato un’enorme migrazione di cittadini nelle regioni del Nord Italia; atteso che: il Comune di Sassuolo in quegli anni ha visto un incremento delle attività economiche e commerciali sul proprio territorio, tra le quali spicca l’industria ceramica; la disponibilità di posti di lavoro ha richiamato nel nostro Comune in quegli anni migliaia di persone, la maggior parte delle quali provenienti appunto dai Comuni del Sud Italia; molti cittadini residenti nel Comune di Nardò emigrarono in particolare nei Comuni di Sassuolo e Fiorano modenese, dove fiorenti erano le industrie ceramiche che offrivano posti di lavoro; la comunità neretina, che si è stabilita sul territorio sassolese, costituisce ancora oggi una delle più numerose comunità di emigranti che si è integrata profondamente nel tessuto sociale, culturale e produttivo della nostra Città ; dato atto che, per le motivazioni sopra descritte, da tempo è stato avviato fra il Comune di Sassuolo e il Comune di Nardò un rapporto di amicizia, attraverso i contatti intercorsi tra le Amministrazioni Comunali e il Presidente dell’Associazione Emigranti del Comune di Nardò in relazione alla presenza sul nostro territorio comunale di nuclei familiari provenienti da quella località”.

Nella stessa delibera si sottolinea il valore costruttivo che futuri e più intensi scambi tra il Comune di Sassuolo e il Comune di Nardò possono apportare nel settore socio-culturale, turistico, ricreativo e anche istituzionale e che i patti di amicizia fra Comuni costituiscono formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città, finalizzato al consolidamento di rapporti solidali, culturali, sociali, politici, economici fra le comunità stesse.