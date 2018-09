Nuova Giunta per la Camera di Commercio di Modena

Il Consiglio della Camera di Commercio di Modena, dopo la riunione di insediamento del 4 settembre scorso nel corso della quale ha nominato alla presidenza dell’ente camerale Giuseppe Molinari, si è riunito nuovamente questa mattina per provvedere all’elezione della Giunta.

La Giunta è composta da 7 membri, oltre al Presidente, anziché i nove della precedente, in linea con quanto prevede il nuovo statuto della Camera che ha recepito le linee guida della riforma delle Camere di Commercio.

I consiglieri chiamati a far parte della Giunta, che resteranno in carica per il quinquennio 2018-2023, sono i seguenti:

Giuseppe Molinari, Presidente; Francesca Federzoni; Bruna Lami; Gilberto Luppi, Claudio Medici; Alberto Notari; Mauro Rossi; Fabrizio Togni.

Dopo l’elezione, la Giunta si è subito riunita e come primo atto ha provveduto ad eleggere al proprio interno il Vice Presidente nella persona di Gilberto Luppi (foto).

“La procedura di rinnovo degli organi della Camera di Commercio si è così conclusa – ha dichiarato il Presidente Giuseppe Molinari. – Mi congratulo con i nuovi membri di Giunta e con il nuovo Vice Presidente Gilberto Luppi. La nuova Giunta che abbiamo costituito – ha proseguito Molinari – sono sicuro profonderà il massimo impegno per perseguire gli obiettivi dell’ente, in collaborazione con le istituzioni modenesi e in particolare con le associazioni imprenditoriali, con l’intento di “fare squadra” per agire al meglio ai fini dello sviluppo dell’intero sistema Modena”.