Musei Civici di Modena e Terramara di Montale aderiscono alle Giornate europee del Patrimonio

Anche i Musei civici di Modena, a Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, aderiscono sabato 22 e domenica 23 settembre, con un divertente gioco didattico per tutti, alle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali, dedicate nel 2018 al tema “L’arte di condividere”.

Sabato 22 settembre, infatti, negli orari di apertura delle sale espositive e cioè dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 è in programma il gioco “Occhio alla rosa!”.

Si tratta di una caccia al particolare che invita a osservare e riconoscere dettagli presenti nelle opere d’arte esposte nel percorso museale, dai dipinti agli strumenti musicali, dalle carte decorate ai cuoi, dalle terrecotte architettoniche alle tavolette da soffitto, dai tessuti alle ceramiche, dai vetri alle armi, fino al lapidario romano.

Ai giocatori sarà consegnata una foto raffigurante semplici rosette, o piccolissimi particolari di esse, e una schedina su cui specificare, dopo averlo individuato, in che sala si trova, di quale oggetto si tratta e a quale collezione appartiene.

Si può giocare in gruppo o individualmente. Ogni giocatore, infine, riceverà un piccolo ricordo della sua partecipazione.

Il gioco è a ciclo continuo e non è prevista prenotazione.

Informazioni online (www.museicivici.modena.it), tel. 059 2033101 – 2033125.

Domenica a ingresso gratuito per tutti, il 23 settembre, al Parco archeologico della Terramara di Montale, riaperto al pubblico per la nuova stagione autunnale con iniziative in tutte le domeniche e i festivi fino al 4 novembre. In occasione delle “Giornate europee del Patrimonio” sarà l’arte del vasaio nell’età del bronzo a far rivivere le atmosfere di una Terramara e le attività degli antenati di 3.500 anni fa.

Domenica 23 giugno, infatti, torna alla Terramara di Montale l’iniziativa intitolata “L’Arte del vasaio” che presenta al pubblico dei visitatori del parco il processo di trasformazione dall’argilla alla ceramica, con dimostrazioni di foggiatura di vasi delle Terramare, fedeli riproduzioni dei contenitori che si usavano 3.500 anni fa per consumare cibi e bevande.

Le Giornate europee del Patrimonio, sono dedicate nel 2018 all’ “arte di condividere”. Ricollegandosi al tema, il Parco organizza un laboratorio per adulti e bambini, che all’insegna del “fare insieme” potranno sperimentare la modellazione dell’argilla per realizzare forme ceramiche delle Terramare grazie al supporto di ceramisti esperti e archeologi (senza obbligo di prenotazione, laboratorio per bambini a partire dai 3 anni di età).

In settembre si prosegue con l’appuntamento di domenica 30, giornata dedicata alle origini dell’apicoltura, con degustazione dei mieli artigianali dell’azienda “ReWild”.

La Terramara di Montale in via Vandelli (Nuova Estense), apre al pubblico le domeniche e i festivi dal 16 settembre al 4 novembre. Orari: 9.30-13.30 e 14.30-18.30 (ultimi ingressi 11.45 e 17.30). Le visite sono guidate con partenza ogni 45 minuti per gruppi di max 50 persone. Ingresso intero € 7, ridotto € 5, gratuito fino a 5 e oltre 65 anni; riduzione del 50% sul biglietto presentando la Fidelity Card del Parco di Montale; con il biglietto del MuSa – Museo della Salumeria a Castelnuovo Rangone ingresso ridotto. Ingresso gratuito tutte le prime domeniche del mese.

Tel. 059 2033101 (9-12 da martedì a venerdì; 10-13 e 16-19 sabato e domenica). Programma completo e informazioni per organizzare la visita sul sito (www.parcomontale.it email museo@parcomontale.it). Facebook “parcomontale”.