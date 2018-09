Modena, sport paralimpico nella giornata di “Abilità in azione”

È arrivata alla quarta edizione “Abilità in azione”, la manifestazione sportiva che unisce sportivi con abilità differenti e normodotati in programma domenica 23 settembre, dalle 10 alle 17, allo Sport village161, in via Cassiani 161.

Nel corso della giornata, aperta a tutti e a ingresso gratuito, i partecipanti potranno mettersi alla prova e sperimentare varie attività sportive: dall’equitazione al bowling, dal calcio all’arrampicata, dalla pallavolo al sitting volley, dal tennis alla scherma in carrozzina, dall’hockey al golf e tanto altro ancora.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato italiano paralimpico (Cip) delegazione di Modena, in collaborazione con l’associazione di volontariato Insieme si può, in collaborazione con Ausl Modena e Coni e con il patrocinio del Comune di Modena.

Durante la giornata di sport e divertimento sarà possibile assistere al torneo di hockey in carrozzina “Insieme si Può” con la partecipazione della squadra modenese del Sen Martin che giocherà contro le squadre di Parma e di Padova.

“Lo scopo della manifestazione – come sottolineano gli organizzatori – è dimostrare che è davvero possibile per tutti praticare attività fisiche e sportive adattate e discipline paralimpiche, e mettere al corrente le famiglie dei candidati-atleti del panorama sportivo presente sul territorio di Modena e provincia”.

La pratica sportiva delle persone con disabilità viene sostenuta dalla collaborazione con l’ambulatorio “Disabili e sport” della Medicina dello sport dell’Ausl, che da 11 anni è a disposizione dei disabili e delle loro associazioni. La sedentarietà è un grande fattore di rischio per la salute e praticare attività fisica e sportiva è un modo piacevole per migliorare la propria condizione fisica e di godere piacevolmente della compagnia degli altri.

Sarà possibile durante l’evento, presso lo stand del Cip, avere informazioni su facilitazioni e opportunità messe a disposizione degli sportivi, inoltre i volontari racconteranno come facilitare e promuovere la pratica motoria e sportiva nella popolazione differentemente dotata. Le testimonianze saranno alla base di focus group attraverso i quali definire elementi utili al confronto con il mondo della sport e la politica locale.

Alla manifestazione parteciperà l’associazione Amici del cuore con dimostrazioni di primo soccorso che tutti potranno sperimentare. Sarà anche possibile pranzare, a prezzi contenuti, allo Sport village grazie all’associazione Alpini di Serramazzoni.

Ad “Abilità in azione” hanno aderito Cera L’acca, Asd San Paolo, Ad Volley Modena, Arcieri Aquila bianca, Sci club paralimpic di Fanano, Sea sub Modena, Monte Cimone Golf club, Pentamodena scherma, Geko Modena, Sitting Modena Volley, All blacks, Asd San Vito Sen Martin, Jonathan adventure now, l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism).

In caso di pioggia, la manifestazione sarà rinviata al 30 settembre.