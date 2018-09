Modena: intervento per guasto idrico in via Baccelli

Dalle 15 circa di oggi pomeriggio una squadra del Pronto Intervento di Hera è impegnata nella riparazione di un guasto alla rete idrica che si è verificato a Modena, in via Baccelli, all’altezza dell’incrocio con Viale Schiocchi. Un mezzo impegnato in operazioni di cantiere ha infatti accidentalmente provocato la rottura di una condotta di 10 cm di diametro, provocando la fuoriuscita d’acqua in strada.

Grazie al tempestivo intervento dei tecnici Hera e dei Vigili del Fuoco, che si sono subito recati sul posto, la fuga è stata circoscritta e sono iniziati i lavori di riparazione. Per permetterne l’esecuzione è stato necessario interrompere momentaneamente il servizio idrico a un centinaio di utenze di Via Baccelli, nel tratto compreso tra Viale Schiocchi e via Notari, e ad alcune utenze di via Notari. La strada, comunque, ora è transitabile.

L’intervento dovrebbe concludersi in tarda serata.