Mirandola nel weekend (22/23 settembre)

Sabato 22 settembre si svolgerà Il Galà dello Sport presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola. A partire dalle ore 21 saranno premiati gli atleti che nell’ultimo anno si sono distinti nelle varie discipline sportive.

La kermesse vedrà come ospiti d’eccezione i mitici Maniko Sport che intratterranno il pubblico insieme al corpo di ballo della scuola di danza Les Art ed ai musicisti della Fondazione scuola di musica CGA. Lo show sarà diretto e presentato da Giuseppe Forte che per l’occasione sarà accompagnato dalla giovane Veronica Pratizzoli.

La manifestazione, organizzata dalla Amministrazione Comunale, vedrà sfilare i vari atleti che si sono affermati nelle varie specialità,

Si coglie l’occasione per invitare tutta la cittadinanza alla manifestazione ricordando che l’ingresso è libero.

***

Sabato 22 settembre si svolgerà a Mirandola, sul lato sud- ovest del palazzetto dello sport “Marco Simoncelli”, in via Dorando Pietri, 11, alle 12, l’inaugurazione del murales “Di sana e robusta Costituzione”, opera muraria realizzata da Riccardo Buonafede. Seguirà rinfresco offerto dagli organizzatori, con il sostegno della pasticceria Busuoli di Mirandola. L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni per il 70esimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione. Organizzano Comune di Mirandola e Anpi Mirandola, in collaborazione con Educamente e con Fermata 23, @veritasuimuri, e con gli altri sostenitori del progetto Quadricromie di Camposanto.

***

Un corso per conoscere la Costituzione italiana si svolgerà a Mirandola, sabato 22 settembre, dalle 9.30 alle 12, presso la sala consiliare del municipio in via Giolitti, 22. L’iniziativa, organizzata dal Comune, è rivolta in particolare a tutti i cittadini stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana, a coloro che si apprestano ad acquistarla e a coloro che intendono richiederla.

Il corso sarà tenuto da Giulia Ricci dell’Istituto Storico di Modena. Nel Comune di Mirandola sono ormai numerosi i cittadini stranieri che, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge, richiedono e ottengono la cittadinanza italiana e che prestano il previsto giuramento davanti al sindaco. A ogni nuovo cittadino italiano, l’Amministrazione comunale offre il testo della nostra Carta Costituzionale, in quanto legge fondamentale dello Stato Italiano in cui sono contenuti i principi fondamentali che regolano la vita della Nazione e dei suoi cittadini. Pertanto la conoscenza della Costituzione è di fondamentale importanza per la vita di tutti i cittadini italiani, per conoscere quali sono i principi che stanno alla sua base in particolare in relazione ai diritti e doveri di ogni cittadino.

Il corso verrà replicato periodicamente (il prossimo è previsto per sabato 15 dicembre 2018). A ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

***

Domenica 23 settembre si svolgerà a Mirandola, presso il palazzetto dello sport di via Dorando Pietri, dalle ore 10 alle 19, la terza edizione di “Verde Vivo”, manifestazione sostenuta dalla Cassa di Risparmio di Mirandola, con incontri, concerti, spettacoli, mostre e iniziative per i bambini e gli adulti, dedicati ad ambiente, benessere, stili di vita, sostenibilità. Tra le varie iniziative, in chiave green: laboratori, punti informativi su come essere verdi e più sostenibili. Sarà una festa lunga un giorno, tutta dedicata all’ecologia e alla ricerca delle strade da percorrere per migliorarci e rendere un po’ più vivibile il nostro pianeta. Per i bambini saranno allestiti spazi con una ricchissima lista di giochi, spettacoli, pulizia di parchi, laboratori creativi e sensoriali e spettacoli 3D sul sistema solare. Per adulti e ragazzi le sezioni più interessanti saranno quelle degli incontri, delle osservazioni del cielo con telescopi e della gara musicale a cura della Fondazione scuola di musica Andreoli. A “Verde Vivo” si festeggerà, alla presenza di Regione, Arpae e di Legambiente nazionale. Saranno anche presentati i risultati del progetto regionale “Le tue scarpe al centro” con uno spettacolo programmato per le 18 che vedrà bellissime esibizioni delle pattinatrici della Polisportiva “Pico” di Mirandola, un divertentissimo show del supereroe Cartesio, una gara musicale rock nella quale il pubblico sarà chiamato a eleggere la colonna sonora di “Verde Vivo”, sposando anche il concorso sulla “Canzone circolare” di Legambiente e premi verdi per chi indovinerà i numeri delle scarpe!

La manifestazione, che anche quest’anno avrà Radio Pico come media partner, vedrà la collaborazione e la partecipazione di più di 50 volontari tra associazioni, enti, aziende agricole e non solo. Il pranzo sarà assicurato da un buonissimo piatto di maccheroni al pettine con ragù speciale di carne ma anche vegetariano grazie alla collaborazione dell’associazione Aquaragia e del Comitato al pettine delle Valli mirandolesi.

Per informazioni: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it – telefono, numeri 0535/29724-713-787