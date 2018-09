L’economia ‘fantasma’ danneggia il Paese: l’allarme di Lapam Confartigianato

Quasi 4 milioni di ‘fantasmi’ si aggirano per l’Italia, invisibili per il fisco e per le leggi dello Stato, ma molto pericolosi per gli imprenditori e per tutta la nostra economia. Sono gli operatori abusivi che popolano il sommerso, quel mondo parallelo in cui non esistono regole e che produce danni ingenti alle casse dello Stato, alle imprese regolari, ai consumatori. Abusivi che sono presenti in tutto il Paese e che, anche nel nostro territorio, purtroppo non mancano

A denunciare il fenomeno è uno studio nazionale di Confartigianato Lapam secondo il quale l’economia sommersa è un fenomeno in crescita: in quattro anni il valore aggiunto creato dal lavoro irregolare è aumentato di quasi il 9% e il numero degli operatori abusivi è lievitato del 2,5%.

Una grave minaccia che si annida ovunque e colpisce soprattutto i piccoli imprenditori: secondo Confartigianato Lapam, infatti, sono 850.000 le aziende artigiane esposte ai pericoli della concorrenza sleale degli abusivi.

I settori più a rischio sono quelli delle costruzioni, dei servizi alla persona, dei trasporti e della ristorazione.

Abusivismo significa anche contraffazione. E Confartigianato Lapam mostra che il mercato dei falsi produce un danno di quasi 9 miliardi di euro per l’economia del nostro Paese. A risentirne maggiormente sono le imprese della moda, comparto molto forte nelle nostre zone, quelle dei prodotti farmaceutici senza dimenticare la piaga della contraffazione di prodotti alimentari e del cosiddetto ‘italian sounding’ che colpisce prodotti di eccellenza molti dei quali prodotti sul nostro territorio.