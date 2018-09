Lavori di riqualificazione allo stadio Ferrarini di Castelfranco Emilia

L’Amministrazione Comunale comunica che, ad inizio settembre, è stato dato avvio ai lavori relativi al primo stralcio di riqualificazione dello stadio Ferrarini di Castelfranco Emilia, relativo alla realizzazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica, la riqualificazione del sistema di illuminazione a LED (al fine di giungere ad un generale miglioramento delle condizioni di illuminazione e ad un significativo risparmio energetico) e alcuni interventi di manutenzione straordinaria degli spogliatoi e della tribuna.

L’intervento, per complessivi 650.000 euro di quadro economico, è da considerarsi come il 1° stralcio funzionale della completa riqualificazione della “Cittadella dello Sport” di Castelfranco Emilia, che si completerà con la realizzazione della nuova pista di atletica intorno al campo da calcio ora oggetto di intervento, la realizzazione della nuova zona lanci e l’individuazione di una nuova area per l’allenamento al coperto.

Di grande interesse, inoltre, è la sistemazione, prevista nello stralcio attuativo in corso di realizzazione, dell’area dedicata al tiro con l’arco, antistante la palestra “Le Cupole” di piazza Alberto Braglia. In questo caso si prevede l’ampliamento del campo di tiro e la sistemazione dell’impiantistica pertinenziale.

“Gli investimenti complessivi sull’area confermano che lo sport è elemento centrale della nostra comunità. Con questi interventi puntiamo a rendere più moderna, sicura e fruibile un’area sportiva importantissima per il nostro territorio, che dovrà servire a soddisfare le esigenze di diverse società sportive, non solo del capoluogo ma di tutto il territorio castelfranchese”, affermano il sindaco Stefano Reggianini e gli assessori con delega ai Lavori Pubblici e allo Sport Denis Bertoncelli e Leonardo Pastore.