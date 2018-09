L’assessore Savigni in merito alle attività dedicate ai più piccoli nel corso del festivalfilosofia

“Voglio ringraziare di cuore le educatrici, le operatrici del Centro per le Famiglie, le volontarie del Servizio Civile e dell’alternanza scuola lavoro, tutte le associazioni, in particolare Annfas, Quinta Parete e la Croce Rossa, il personale della Biblioteca Leontine che hanno collaborato per la bellissima riuscita della tre giorni a Villa Giacobazzi”.

In questo modo l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Savigni ringrazia quanti si sono adoperati per le tante e riuscitissime iniziative, come giochi, laboratori di manipolazione e trucco, il labirinto o la scacchiera, incentrati sul tema “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Attività dedicate ai più piccoli nel corso del Festival Filosofia trasformando ancora una volta il parco di Villa Vistarino in un ambiente da favola che ha incantato i più piccoli.