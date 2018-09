La Scuola di Specializzazione di Pediatria di Unimore a Bruxelles

Unimore innova anche nella formazione degli specializzandi e nella Scuola di specializzazione in Pediatria introduce, prima in Italia, attività formative e competenze nel campo della Pediatria preventiva e sociale. In quest’ottica, nelle settimane scorse, un gruppo di specializzandi del quarto e quinto anno della Scuola di Specializzazione in Pediatria è stato ospitato per un’intera giornata, a Bruxelles, dalla Commissione Europea dedicata alla Politica Sanitaria, grazie a un’iniziativa adottata dal Direttore della Scuola di Pediatria prof. Lorenzo Iughetti.

“Come Direttore della Scuola ho deciso di inserire all’interno dell’insegnamento di Pediatria anche argomenti di Pediatria preventiva e sociale – ha commentato il prof. Lorenzo Iughetti – che facessero comprendere ai discenti come le patologie pediatriche (e non) sono influenzate dal contesto in cui viviamo e come le politiche sovranazionali che caratterizzano il mondo della globalizzazione siano estremamente importanti nel definire le modalità di cura e prevenzione”.

Nel corso della giornata i medici specializzandi hanno potuto approfondire, grazie al dott. Marco Lopriore, esperto dell’EIPA – European Institute of Public Administration, i compiti e le responsabilità della Commissione Europea nel promuovere l’interesse generale e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte a tutela dei cittadini dell’Unione Europea. A seguire la dott.ssa Isabel de la Mata, Principal advisor for Healt and crisis management della Commissione Europea ha illustrato gli aspetti che regolano i fondi strutturali europei e le modalità per accedere, in particolare, a quelli dedicati alla ricerca e all’innovazione, evidenziando come l’UE provveda a integrare le politiche nazionali e a proteggere l’Unione dalle minacce alla salute esterne aiutando i paesi membri ad affrontare le sfide comuni, fra cui le pandemie, promuovendo le vaccinazioni e combattendo il fenomeno crescente dell’antibiotico-resistenza attraverso campagne dedicate.

L’iniziativa si ripeterà ogni anno come elemento curriculare per favorire l’internazionalizzazione.