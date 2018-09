Insediamento del nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna

Si è insediatolo scorso 15 settembre il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna. Si tratta del Dirigente Superiore ing. Michele De Vincentis il quale subentra al Comandante uscente Dirigente Superiore ing. Carlo Dall’Oppio. A quest’ultimo è stato attribuito l’incarico di dirigere il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano.

L’ing. De Vincentis, in ultimo Comandante dei Vigili del Fuoco di Verona, è stato in precedenza al vertice dei Comandi di Reggio Emilia, Ferrara e della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Ha inoltre ricoperto ruoli dirigenziali presso l’Area Prevenzione Incendi e la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Nel saluto al personale l’Ing. De Vincentis ha evidenziato il prestigio del nuovo incarico per l’importanza del territorio, la grande tradizione culturale ed economica, e la lunga tradizione dei Vigili del Fuoco di Bologna, di cui spicca la professionalità, passione e dedizione, come dimostrato dai recenti eventi che hanno interessato il territorio provinciale e dalla pronta partecipazione a tutti gli eventi di carattere nazionale. La breve cerimonia del passaggio di consegne si è tenuta presso la sede del Comando Provinciale, in Via Ferrarese 166/2 Bologna.