“Impazza la piazza” domenica pomeriggio al parcheggio UniCredit

Si intitola “Impazza la piazza!”: è il primo evento dedicato ai più piccoli organizzato da Balena Ludens, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, il supporto di Pro Loco Sassuolo ed il contributo di UniCredit. Per un intero pomeriggio, quello di domenica 23 settembre, la rinnovata area di via Radici in Piano angolo via Marconi, più comunemente nota come “Parcheggio UniCredit”, ospiterà una serie di iniziative per intrattenere e divertire tutte le famiglie sassolesi e non solo.

Dalle ore 15 alle ore 19, nelle diverse aree che verranno allestite nella piazza, sarà possibile: divertirsi con i giochi da tavolo presentati da Balena Ludens, liberare la fantasia con i mattoncini Lego di Mo.C.Bricks, assistere ai combattimenti con light saber dimostrati da Ludosport, assistere ai divertenti spettacoli di clownerie, burattini e narrazioni animate di Farbaracca.

Un pomeriggio di divertimento, relax ed allegria assolutamente gratuito ed aperto a tutti per vivere la città anche alle porte del centro storico.