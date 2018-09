“Il mare delle meraviglie” torna a splendere a Castellarano

Sono state svelate ieri, martedì 18 settembre, le nuove lastre ceramiche che riproducono l’omonimo acquerello, commissionato nel 2003, dell’artista fiorentino Giuliano Ghelli (1944-2014). Le vecchie lastre erano ormai scolorite dal tempo e dagli agenti atmosferici così, insieme all’Archivio Giuliano Ghelli, all’associazione culturale Dedalus e ad Andrea Casoni, grazie anche alla grande disponibilità di System Group e Target Group, sono state realizzate e installate le 6 nuove lastre ceramiche di ultima generazione, che hanno riportato in vita i vivi colori, i minuziosi dettagli, i giochi d’ombre e le profondità che contraddistinguono le opere di Ghelli.

“Un’opera fantastica e oggi rinata – ha detto il sindaco Giorgio Zanni – che torna ad accogliere tutti i bambini, le famiglie e gli insegnanti che varcheranno le porte del Nido Comunale, portando rinnovata vitalità e allegria. Grazie di cuore a tutte le realtà che si sono operate per la realizzazione e il restauro di questa bellissima opera. Questo intervento di riqualificazione si aggiunge ad altre azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale per implementare i servizi ai bambini e alle loro famiglie: rette più basse da settembre 2018, sperimentazione della lingua inglese già a partire dal nido d’infanzia, il “Centro Bambini Genitori” con attività per bambini nella fascia d’età 15-36 mesi. Più qualità e accessibilità al servizio, più cura degli spazi comuni”.