Il 20 e 21 settembre “Bologna per la mobilità elettrica e innovativa”, workshop di rilievo nazionale sulla mobilità sostenibile

Giovedì 20 settembre, alle 14, nell’Oratorio di San Filippo Neri, in via Manzoni 5, il Sindaco Virginio Merola aprirà i lavori di “Bologna per la mobilità elettrica e innovativa”. Un’intensa due giorni, quella del 20 e del 21 settembre, in cui saranno raccontate alcune delle esperienze nazionali più significative su queste tematiche, con interessanti focus internazionali. L’appuntamento rientra nelle iniziative dedicate alla Settimana europea della Mobilità ed è organizzato dal Comune di Bologna, con il patrocinio della Città metropolitana di Bologna e del Ministero dell’Ambiente, nell’ambito del progetto europeo PREPAIR finanziato dal programma EU Life.

La prima giornata farà il punto sui nuovi progetti e gli sviluppi legati alla mobilità elettrica, e sarà l’anteprima della seconda Conferenza Nazionale della mobilità elettrica. Nella mattina Vaielettrico organizza un corso di formazione sulle infrastrutture pubbliche e private di ricarica per veicoli elettrici.

Venerdì 21 settembre sarà invece il momento di parlare dei servizi innovativi dedicati alla mobilità. L’iniziativa si inserisce in un momento in cui la città di Bologna vive un grande fermento dal punto di vista della mobilità e fa della propria esperienza di capoluogo e di città metropolitana, il punto di partenza per numerosi nuovi progetti.

Main partner dell’evento è Hera, affiancata da Tper che presenta insieme ad Omnibus il car sharing elettrico Corrente e Moovit che partecipano come Mobility Partner; da PTV SISTeMA, parte di PTV Group, che fornisce soluzioni software e servizi per la modellazione, la gestione e previsione del traffico, Citybee, azienda, fondata nel 2012 da una venture sede nei Paesi Bassi, oggi tra i pionieri della mobilità condivisa nella CEE, Park it, azienda leader italiana con 30 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni integrate per la sosta a pagamento e per la mobilità e Toyota Material Handling Manufacturing Italy (TMHMI), che progetta e realizza soluzioni logistiche tra cui carrelli controbilanciati elettrici e alimentati ad idrogeno, che partecipano come sponsor Tecnico.