Hockey, ricevuta in Municipio la Amatori Modena 1945

La società Amatori Modena 1945 presenta la nuova squadra che disputerà il campionato di serie A2 di hockey su pista e le nuove maglie che raccontano la storia dell’hockey modenese.

La presentazione è avvenuta questa mattina, mercoledì 19 settembre, in Municipio dove i rappresentanti della società e della squadra, guidati dal presidente Davide Malagoli e dal direttore generale Gianluigi Moncalieri, sono stati accolti dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e dall’assessore allo Sport Giulio Guerzoni.

“Proseguiamo – ha detto l’assessore Guerzoni – in questa bella consuetudine di incontrare in Municipio le società che rappresentano lo sport modenese. l’hockey ha radici profonde in questa città e Amatori Modena è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra e alla società che punta a un doppio obiettivo non facile: lavorare sui giovani e allo stesso tempo puntare a risultati di rilievo in campionato”.

La presentazione della squadra che, come ha sottolineato il presidente Malagoli, “ha la forza, la volontà e le competenze per mantenere l’hockey modenese ad alti livelli e proseguire nell’avventura difficile cominciata lo scorso anno”, è stata l’occasione per mostrare le nuove maglie, un omaggio alla storia dell’hockey cittadino poiché si caratterizzano per una striscia verticale nella quale sono presenti tutti i nomi dei giocatori che hanno fatto la storia di questo sport a Modena dagli anni 60 a oggi. “Vogliamo dare importanza a questa storia – ha affermato il direttore Moncalieri – e mantenere i legami con il passato ma guardando al futuro: la squadra ha grandi ambizioni e non intende giocare per la salvezza ma punta ai playoff”.

La Amatori Modena si allenerà a Modena, al PalaMolza, giocando però le partite casalinghe nell’impianto di Montale. “Ci auguriamo di poter scendere in campo a Modena il prossimo anno – ha detto ancora il presidente Malagoli – ma vogliamo ringraziare il Comune di Castelnuovo dove abbiamo trovato una bella realtà sportive e dove speriamo di poter costruire una squadra che faccia da vivaio”.

(foto, da sinistra: il direttore generale Gianluigi Moncalieri; il sindaco Muzzarelli; il presidente Davide Malagoli, l’assessore Guerzoni)