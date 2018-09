Giornate Europee del Patrimonio, il programma di Carpi

“Le Giornate Europee del Patrimonio sono una ottima occasione per cittadini e turisti di vedere dal vivo le bellezze della nostra città – spiega l’assessore comunale alle Politiche culturali Simone Morelli – e proprio sabato 22 settembre inaugureremo una mostra di antichi libri di argomento medico che completa il quadro delle esposizioni visibili a Palazzo dei Pio e non solo, tutte interessanti e suggestive. Da segnalare che nel weekend del Festivalfilosofia appena trascorso sono state ben 3406 i visitatori dei Musei di Palazzo dei Pio e altri 719 quelli che hanno visto la mostra Taci!. Una mostra quest’ultima che si affianca alle altre due già inaugurate in occasione del Festival, e cioè quella su Berengario da Carpi e quella dedicata a Giacomo Gasparini”.

Anche Carpi partecipa dunque alle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 22 e domenica 23 settembre. Ecco il programma dell’iniziativa, promossa dal Ministero dei Beni culturali, e in città dall’assessorato alle Politiche culturali, dai Musei di Palazzo dei Pio e dalla Biblioteca multimediale Loria.

Sabato 22 e domenica 23 settembre

Musei di Palazzo dei Pio

Berengario da Carpi, il medico del Rinascimento

Apertura straordinaria della mostra con ingresso gratuito, sabato ore 10-13 e 15-19; domenica ore 10-19

Biblioteca multimediale Loria

La veridica historia de la salute

Apertura straordinaria della mostra con ingresso gratuito, sabato ore 18-20; domenica ore 15-20

Sabato 22 settembre, ore 18

Biblioteca Multimediale Loria

La veridica historia de la salute

Inaugurazione e presentazione della mostra

Domenica 23 settembre, ore 17

Musei di Palazzo dei Pio

Tra scienza e arte, Berengario e gli strumenti chirurgici

Dialogo sul De fractura calvae di Berengario con Giacomo Pavesi (Primario di Neurochirurgia all’ospedale di Baggiovara) e Manuela Rossi (Musei di Palazzo dei Pio)

