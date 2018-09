Gabriella Giovanardi presenta alla concessionaria Citroen Emil Car il suo ultimo lavoro

Sabato 22 settembre alle 17, presso la concessionaria Citroen Emil Car di via Radici in Piano, presentazione del libro “Nel tempo della Dyane”, romanzo di Gabriella Giovanardi.

Gabriella Giovanardi è nata e vive a Modena. I suoi precedenti lavori: 2009 – 2° premio al concorso nazionale di poesia “Città di Vignola” con la poesia L’ombrello e l’amore; 2011 – Pubblicazione della serie di racconti Le nove case, Edizioni Artestampa ; 2011-14 – Partecipazione a concorsi letterari della provincia di Modena con i racconti: Le Tazze Noiose (1° classificato) e Venere e la Felicità (6° classificato); 2012 – Pubblicazione in forma di e-book del romanzo-saggio Briciole d’amore, ebookeditore.it; 2015 – Premio a persone che si sono particolarmente distinte per l’Ottava Edizione del Premio prof. Paolo Michele Erede sul tema: Ci sarà una Europa Unita? Prospettive dell’Unione Europea; 2016 – Pubblicazione del romanzo Le Signore dei Numeri Eretici, Elis Colombini editore.

***

“Nel tempo della Dyane” –Terry è una donna in carriera, Marketing manager alla Casa Automobilistica Citroën di Parigi, città di adozione dopo il matrimonio. Elegante, pragmatica, sicura di sé, rientra in Italia per una riunione famigliare, ospite della sorella minore Agatha. E’ l’occasione per le due donne, separate dalle circostanze ma sempre unite nei momenti salienti, per ripercorrere le vicende che le hanno viste protagoniste – l’una ragazza, l’altra bambina – nei primi anni Settanta del Novecento, quando vivevano in un sonnolento paesino della campagna modenese.

Una storia famigliare di rapporti complicati, di affetti e contrasti, tra il saggio ed amatissimo nonno Herbert, la bisbetica nonna Eufrosina, l’indaffarata e paziente mamma Anna, il padre taciturno ed assente. Una piccola storia di provincia sullo sfondo della Storia italiana di quegli anni cruciali, che videro il tramonto del boom economico, gli effetti politici e sociali del movimento del Sessantotto, l’esordio di inquietanti segreti di Stato e l’escalation di violenza che verrà ricordata come gli ‘Anni di Piombo’….