“Diverso In verso”. Riscoprire il patrimonio con la poesia contemporanea

Immaginate un poeta di professione. Preso dagli affanni e dalle pressioni del proprio tempo soffre del blocco dello scrittore, proprio nel pieno della propria scrittura. Immaginate un amico che lo ospita a Selvapiana di Canossa per ritrovare ispirazione, ispirazione che immerso nel bosco d’Appennino lo colpisce come un dardo al cuore, stimolando a proseguire il suo poema lirico più importante, Africa. Immaginate che questo poema, scritto in parte a Selvapiana, gli valga infine gli onori più alti d’Italia. Siamo nel 1343 e questo poeta è Petrarca.

In mezzo al bosco di Selvapiana, nascosto come un prezioso tesoro, si erge il tempietto (realizzato nel 1839) in memoria del passaggio proprio di Petrarca, poeta fondamentale della letteratura italiana. Domenica 23 settembre con ritrovo al sentiero che porta al Tempietto alle ore 15, in occasione delle giornate europee del patrimonio, vi faremo rivivere le emozioni che travolsero Petrarca. Di verso in verso, passeggerete nel bosco ascoltando i componimenti di Elisabetta Corbelli, Savino Rabotti, Monica Poletti e Annalisa Bertolotti. Arte, ambiente, letteratura, storia: quale modo migliore per celebrare il patrimonio italiano?

Al termine della passeggiata poetica, gli operatori di Ecomuseo vi accompagneranno alla visita guidata al Tempietto e ad intrecciare tra gli alberi i versi del Petrarca. Adatto per adulti e bambini.

Attività organizzata da Ecomuseo delle Valli dell’Enza e del Secchia . Inizio attivita ore 15.

Per info: 328.8896333

Evento fb: https://www.facebook.com/events/1362925000506624/?ti=as