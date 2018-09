Democrazia diretta, una delegazione tedesca in visita a Vignola

Delegazione tedesca in visita a Vignola domani giovedì 20 settembre 2018. Alle 17,30, nella sala consigliare del municipio, farà infatti tappa nella cittadina delle ciliegie lo “Omnibus für direkte Demokratie”, ovvero un pullman in viaggio per la Germania prima e per l’Europa poi, nato da un progetto avviato nel 1987 per informare sul rinnovamento della democrazia e sugli strumenti possibili per attivarlo. Il pullman farà tappa a Vignola per arrivare poi a Roma in occasione del Global Forum on Modern Direct Democracy, in programma dal 26 al 29 settembre.

Durante l’incontro di domani pomeriggio sarà quindi affrontato il tema della democrazia, con l’esposizione e il confronto di diverse esperienze. Per i saluti istituzionali interverranno il sindaco, Simone Pelloni, e l’assessore alla democrazia e partecipazione, Franca Massa.

Prenderanno poi la parola Werner Schliepkorte, coordinatore del progetto, e lo staff di Omnibus für direkte demokratie. Sarà quindi poi la volta di Elisa Quartieri, del Servizio Democrazia e Partecipazione Città di Vignola, e di Maurizio Tonelli, referente del Tavolo di Negoziazione Permanente.

Il pomeriggio si concluderà con un dibattito aperto a tutta la cittadinanza.