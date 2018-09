Contro le truffe agli anziani, incontro venerdì a Malalbergo

Venerdì 21 Settembre 2018 alle 14, presso la Bocciofila “La Fontana” di Via Lavinia Fontana a Malalbergo, è in programma “Non ci casco”, incontro gratuito rivolto a tutti i cittadini e focalizzato sul tema delle truffe. Un’iniziativa di formazione e informazione per aiutare la comunità a difendersi dalle diverse tecniche di raggiro più utilizzate dai malviventi. Un esempio di collaborazione tra pubblico e privato, nel rispetto dei reciproci ruoli, per accrescere la sicurezza sul territorio.

Apriranno l’incontro i saluti istituzionali del Sindaco di Malalbergo, Monia Giovannini.

Interverranno come relatori: Valentina Nocciolini, Direttore della filiale di Altedo UniCredit SpA; Claudio Dapporto, Group Physical Security UniCredit SpA; e il Maresciallo dei Carabinieri di Malalbergo Emanuele Milani che, con l’aiuto di video e contenuti multimediali specifici, illustreranno alla platea le tecniche più diffuse e recenti che i truffatori usano per mettere in atto i loro raggiri, offrendo i suggerimenti più idonei su cosa fare per non cadere in trappola e assicurare il malvivente alle forze dell’ordine. Anche contro le truffe, infatti, un’arma preziosa è la prevenzione: un cittadino informato è un cittadino più sicuro.