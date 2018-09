Conclusi i lavori per la frana di via Bressola a Campiglio

Sono stati completati in questi giorni i lavori sulla frana che alla fine dello scorso inverno aveva interessato via Bressola a Campiglio. Ora la strada è stata regolarmente riaperta al traffico.

Ad annunciare la conclusione dell’intervento è il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Angelo Pasini, che spiega: “L’approccio alla sistemazione di questo movimento franoso è stato affrontato in modo scientifico, per garantire una soluzione il più possibile definitiva. Innanzitutto abbiamo commissionato al dott. Marco Roli un’indagine geologica e sismica preventiva, al fine di acquisire una puntuale identificazione della stratigrafia geologica dell’area, necessaria per la corretta individuazione del problema. Successivamente, abbiamo affidato all’ing. Marco Lanzotti la progettazione dell’intervento di sistemazione, che ha visto l’installazione di tre ordini di gabbioni lungo via Bressola. La spesa complessiva è stata di 57.000 euro iva compresa ed è stata coperta, al momento, da fondi del bilancio comunale. Abbiamo comunque già inoltrato domanda di contributo alla Protezione Civile regionale”.