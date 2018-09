Cardone (PSI): “Lotta alla evasione fiscale… a Sassuolo un flop!”

“Con nota del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno è stato comunicato agli Enti Locali , l’erogazione, per l’anno 2018, di contributi per la partecipazione, dei Comuni, alle attività di accertamento fiscale e contributivo…..la lotta alla evasione.

A Sassuolo la convenzione tra Agenzia Entrate, ANCI e Comune fu firmata nel 2012 ma obiettivamente grandi segnalazioni qualificate ed incassi non sono stati un gran successo , tanto che tutti gli anni, viene fatto notare tale anomalia e con la promessa di fare meglio e bene per il futuro.

I soldi recuperati dall’evasione, il 100 % della maggiore imposta accertata dal fisco viene girata al Comune, con tali fondi si possono fare tanti lavori per la collettività ma con i soldini degli evasori.

Quest’anno Sassuolo incasserà 8.908 euro, per una imponibile evaso, molto probabilmente di 10.000 euro, un po’ pochino come imponibile evaso e con le chiare e note esplosioni e dimostrazione di ricchezza che si vedono in giro non è una buona cosa sul piano della credibilità delle Istituzioni e poi se ci mettiamo il costo della ricerca e la istruttoria dell’ufficio comunale siamo al ridicolo.

In buona, ma negativa, compagnia di Sassuolo i Comuni di Fiorano e Maranello con “ zero” segnalazioni qualificate e niente soldi.

Bene Formigine, come al solito con un incasso di 66.000 euro.

Ci permettemmo di segnalare uno studio fatto l’anno scorso, tra l’altro pubblicato, sulla capacità di spesa rapportata ai redditi dichiarati, ebbene Sassuolo e Fiorano sfiorano il 30 % di consumi rispetto ai redditi dichiarati, mentre su percentuali minori viaggiano Maranello 23 % e 17% a Formigine.

Tasse al massimo, pochi soldi per fare interventi strutturali, sarebbe normale andare a far pagare agli evasori seriali”.

(Mario Cardone PSI Sassuolo)