“Bike to work”, il 21 settembre il Comune di Modena invita a recarsi al lavoro in bicicletta

Un invito a recarsi tutti al lavoro in bici. Venerdì 21 settembre, che la meta sia l’ufficio, il negozio o la scuola, tutti i modenesi sono invitati a partecipare al “Bike to work”, l’iniziativa nazionale proposta da Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta), Legambiente e Rete città sane Oms che anche quest’anno si unisce al “Giretto d’Italia” di Legambiente per promuovere la mobilità sostenibile e sani stili di vita anche attraverso l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

Alla giornata, organizzata nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile, aderiscono molte città italiane tra le quali anche il Comune di Modena che ha invitato le aziende, pubbliche e private, a partecipare. Tra quelle che hanno già dato la loro adesione, oltre allo stesso Comune, ci sono l’Ausl di Modena, il Policlinico, Unimore, Bper Banca, Tetra Pak, Hera Spa, Aliante Cooperativa sociale, MediaMo srl. A tutti i partecipanti verrà donato un gadget in ricordo dell’iniziativa.

“L’Amministrazione comunale – afferma l’assessora all’Ambiente e Mobilità sostenibile Alessandra Filippi – non solo appoggia l’iniziativa di Fiab, Legambiente e Rete città sane Oms, ma vi aderisce invitando tutti i propri dipendenti a partecipare. Per l’occasione, nella sede del Comune di via Santi sarà anche allestito un deposito protetto per i dipendenti comunali: sarà l’occasione per incentivare il personale a muoversi in modo più sostenibile garantendo loro la sicurezza dei mezzi, con l’obiettivo di arrivare a rendere questa postazione strutturale”.

Come ricordano gli organizzatori, le ricerche dimostrano che andare in bicicletta ogni giorno combatte le malattie cardiovascolari, il diabete, alcune forme di cancro, l’ipertensione e altre patologie correlate all’invecchiamento e stimola il benessere psicologico. Senza dimenticare che andare in bici contribuisce a diminuire l’inquinamento. Per informazioni: www.comune.modena.it/musa.