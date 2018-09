Auto a fuoco questa notte a Soliera

Questa notte verso le 1.55 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Soliera per l’incendio di un’autovettura all’interno di un box interrato di una palazzina in via Pascoli 86.

Apprensione tra i residenti che in parte sono stati temporaneamente allontanati dagli alloggi fino al completamento dello spegnimento e delle verifiche necessarie.

Distrutta una vettura BMW e danneggiato un furgone Ford Transit.

Danni anche all’autorimessa che al momento non è utilizzabile. Gli appartamento non sono stati coinvolti e tutti i residenti sono potuti rientrare nei loro alloggi.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento, sul posto anche i Carabinieri.