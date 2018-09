Altra serie di furti a Reggio Emilia

Ieri intorno alle 14 la Polizia di Stato è intervenuta in via Kennedy presso la sede di un’attività ricettiva/sociale. Ignoti nel primo pomeriggio di lunedì, sono entrati nello stabile attraverso la forzatura della porta principale, asportando un tappeto persiano del valore commerciale di € 250,00. Il malfattori, una volta assicurato il maltolto, si dileguavano senza lasciare tracce.

Poco dopo la mezzanotte di oggi, in via Bianchi è stato segnalato un probabile furto all’interno dei garage condominiali. Il richiedente riferiva agli agenti di aver sentito dei forti rumori provenire dalla zona garage e successivamente di aver visto due soggetti allontanarsi celermente. La Polizia accertava che i due malviventi, avevano in un primo momento forzato la porta basculante di un garage e successivamente infranto il vetro laterale destro ed il lunotto posteriore di un’utilitaria, il cui proprietario risultava al momento irreperibile.

Stamane intorno alle 5 la Polizia di Stato è intervenuta in via Ebba per effettuare un sopralluogo di furto in abitazione. Ignoti, durante la notte, avevano forzato una porta-finestra dell’abitazione, utilizzando un foro nell’infisso già presente da pregresso furto, per poi introdursi all’interno dell’abitazione e asportare delle monete per un valore complessivo di € 80 circa.