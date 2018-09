Tecnargilla, Cersaie e un Fuorisalone: la stagione delle innovazioni di SITI BT

SITI BT Group S.p.A., produttore di impianti completi per piastrelle e sanitari, quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: SITI), parteciperà direttamente alle due fiere leader al mondo per l’industria ceramica: Tecnargilla (tecnologia, a Rimini) e Cersaie (prodotto finito, a Bologna), entrambe in programma dal 24 al 28 settembre 2018.

A Tecnargilla, le più innovative lastre ceramiche di pregio saranno in mostra presso lo stand di SITI BT, con l’obiettivo di dimostrare come la bellezza in ceramica si possa ottenere attraverso tecnologie all’avanguardia per ogni fase del processo produttivo. In particolare, le soluzioni per la decorazione digitale di Projecta Engineering e le macchine per la finitura di Ancora conferiscono al prodotto finito un elevato valore aggiunto estetico. A Cersaie sarà presente Digital Design, che esporrà ceramiche realizzate a partire dai propri progetti grafici utilizzando tutte le tecnologie del Gruppo.

Da quest’anno, anche una novità: SITI BT propone un evento Fuorisalone che si terrà nella stessa settimana delle fiere presso il bt-Space di Fiorano Modenese. Tutti i giorni, dalle 9 alle 21, lo spazio del Gruppo dedicato alla comunicazione, logisticamente collegato sia con Bologna che con Rimini, sarà aperto agli ospiti per un viaggio nella bellezza tecnologica, con l’esposizione delle migliori lastre (con tecnologia Supera®) di ceramica impreziosite dalle decorazioni più pregiate e con esperti del settore (architetti, designer) che porteranno il loro contributo.

“Partecipiamo a questi eventi con grandi aspettative – commenta Fabio Tarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di SITI BT Group – soprattutto in funzione delle rilevanti novità tecnologiche (ben 12 innovazioni di processo) che presenteremo. Siamo certi che la nostra presenza si concretizzerà in numerosi nuovi contatti e opportunità da cogliere. Il nostro Gruppo sta crescendo grazie alla più estesa gamma di tecnologia per ceramica oggi presente sui mercati mondiali”.

Durante il Fuorisalone, gli ospiti potranno visitare lo showcase tecnologico dedicato all’intero processo produttivo delle lastre ceramiche e dei sanitari, con le nuove proposte di SITI BT, Ancora, Projecta Engineering e BT White.

Le dodici innovazioni tecnologiche in anteprima mondiale che SITI BT presenta in questa occasione rappresentano un importante stimolo per tutti i produttori e sono l’ulteriore conferma della leadership internazionale del settore meccano-ceramico italiano.

Frutto del biennio di attività di Ricerca & Sviluppo, le nuove soluzioni energy saving e a basso impatto ambientale riguardano la produzione delle grandi lastre. Focus in particolare sul forno a volta variabile XL Titanium® Wave, il forno bicanale per lastre

Titanium® Slab, l’essiccatoio orizzontale modulare Easy Dry, la macchina di carico e scarico Bbox XXL. Sul fronte della decorazione digitale, la prossima frontiera si chiama Innova®, la stampante digitale per grandi formati di Projecta Engineering che completa la Full Digital Line, linea modulare e componibile nella quale spicca anche la Evo DryFix 2.0 per applicazioni materiche a secco. Dotata di centro di controllo unico Industry 4.0, la Full Digital Line è progettata con tecnologia ecocompatibile water based (cioè con inchiostri a base acqua efficienti ed ecocompatibili).

Ancora, la prima azienda in assoluto a lanciare PoliDry, linea di lappatura a secco (brevettata), propone inoltre Luxury, il trattamento superficiale ad alto contenuto estetico per i prodotti lappati, e una macchina per la squadratura 4.0 dotata di avanzamento automatico dei mandrini con rilevamento laser del consumo delle mole.

Per il mondo sanitari, B&T White presenta Maverick Evo, sviluppo tecnologico della formatura multistampo.

Sempre in ottica Industry 4.0, infine, SITI BT Group presenta il nuovo sistema di supervisione completa dell’impianto BT TUTOR.

Un pieno di novità tecnologiche che è stato possibile grazie a uno staff R&D di oltre 60 addetti e a un investimento che nel 2017 ha superato i 7 milioni di euro. Attualmente SITI BT Group è titolare di circa 200 brevetti industriali.