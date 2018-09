Tanti cittadini anche negli ospedali reggiani per l’iniziativa sulla sicurezza delle cure

L’open Safety day, ideato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e promosso dalla Regione Emilia Romagna con la campagna Sicurinsieme, si è svolto ieri 17 settembre in tutti gli ospedali della provincia di Reggio Emilia. Nello spirito dello slogan “Una sanità più sicura comincia da noi” la giornata è stata un’occasione per dare e ricevere informazioni utili a collaborare con i professionisti per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza nei luoghi di cura.

Appropriato utilizzo dei farmaci, igiene delle mani, prevenzione delle cadute, corretta identificazione del paziente sono i temi sui quali, nell’ambito della campagna regionale dedicata, anche l’Azienda Usl – IRCCS di Reggio Emilia conferma attenzione speciale.

Ai banchetti predisposti per accogliere i cittadini negli ospedali di Reggio Emilia, Guastalla, Correggio, Castelnovo Monti, Montecchio, Scandiano si sono fermati a dialogare con i medici e gli infermieri circa 1500 cittadini, parte dei quali hanno colto l’occasione per attivare il Fascicolo sanitario elettronico, l’archivio on line nel quale avere sistematizzata e consultabile in modo semplice e gratuito la storia clinica personale.

Il Servizio sanitario regionale e tutte le strutture che ne fanno parte operano quotidianamente per garantire la sicurezza dell’assistenza, con processi organizzativi di gestione del rischio e sistemi di monitoraggio che, spesso neppure conosciuti né percepiti dai pazienti, rappresentano un riferimento primario per gli operatori e una garanzia fondamentale per tutti.

Informazioni e materiali sono consultabili sul portale Salute della Regione alla pagina http://salute.regione.emilia-romagna.it/sicurinsieme e sul sito dell’Ausl di Reggio Emilia www.ausl.re.it.